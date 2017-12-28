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Т/С «Рейк»
Щоб здійснити мрію 13-річної Христини Катинської потрібно 250 000 гривень. Гроші дівчинка потребує на коштовну операцію. У неї остання стадія сколіозу.
Львів’яни все частіше перевіряють на міцність свій розум, швидкість та стресостійкість. Способів випробувати себе у Львові чимало, усі вони –
15 січня у Львівській опері – «Різдво йде по світу». Один із знакових творчих колективів України представить грандіозну святкову програму «Різдво йде по світу». ...
Чоловіка, якого підозрюють в організації рейдерського захоплення торгового центру «Victoria Gardens» та нанесенні збитків іноземному інвестору у сумі 8 млн. грн. затримали правоохоронці. Це ...
Найбільше багатство компанії – її працівники. І ДТЕК Добротвірська ТЕС з цим пощастило. Тут працює понад тисячу фахівців. Усі ці люди вкладають сили та ...
Дмитро Кацал зібрав усе найкраще в одному концерті: кращий Оркестр, солістів, музикантів, кращі прем’єри і незмінно краще виконання – за один вечір! «Дударик» запросив ...
Ольга Цап очолила телеканал «Львів-ТБ» у червні 2016 року. Це був перший відкритий конкурс на заміщення вакантної посади директора не лише цієї компанії, а й ...
Її кроки чути здалеку, каблуки філігранно цокочуть по сходах, чутно, як вона піднімається, карбуючи крок. Відчиняє рвучко важкі двері, вітається з охоронцем. У 2016 році ...
Телеканал «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» з метою покращення якості мовлення та прийому телевізійного сигналу – з 1 березня змінить свої параметри мовлення! Стежте за сайтом та ефіром!!!
Стендап, синхрон, лайф, інтершум. Ці слова для пересічної людини суцільна абракадабра. Але не для журналістів. Жарти нашої студії, або що деколи відбувається за кадром, чого ...