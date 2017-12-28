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28.12.2017. Гості: Назарій Корнійчук - фіналіст ІІ сезону "Караоке на селі", півфіналіст Христина Садловська та ведучі проекту "Караоке на селі"- дует "Ріка життя" Іванна Савченко та Ярослав Антонійчук
Ранок на трьох
Підсумки року із Олександром Ганущиним.
Право на вибір
Різдвяні побажання від "Першого Західного"
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Виявлення у водіїв ознак сп'яніння.
Великі перемовини
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Гімн телеканалу «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ»

Телеканал «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» з метою покращення якості мовлення та прийому телевізійного сигналу – з 1 березня змінить свої параметри мовлення! Стежте за сайтом та ефіром!!!

Життя журналістів за кадром.

Стендап, синхрон, лайф, інтершум. Ці слова для пересічної людини суцільна абракадабра. Але не для журналістів. Жарти нашої студії, або що деколи відбувається за кадром, чого ...